«Россети» полностью готовы к зимнему отопительному сезону

Группа компаний «Россети» успешно завершила подготовку к отопительному сезону 2019/2020 года. Данный факт подтвердили в министерстве энергетики Российской Федерации.
По словам представителей Минэнерго РФ, корпорация выполнила все требования, которые устанавливают правила подготовки к отопительному сезону.
Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский рассказал, что в 2019 году погода уже проверяла холдинг на прочность. В ряде субъектов РФ фиксировались неблагоприятные метеоусловия. В некоторых регионах погода была аномальной. Несмотря на все сложности, энергетики смогли не допустить продолжительных отключений электричества на объектах.
Сейчас главная задача «Россетей» заключается в том, чтобы нынешний отопительный сезон прошел спокойно. Показатели надежности холдинга должны вырасти по сравнению с прошлым годом, резюмировал Ливинский.
В ходе подготовки к зиме, в «дочках» корпорации провели множество мероприятий направленных на повышение надежности и качества электроснабжения. В «Россетях» заверили, что они перевыполнили годовой план техобслуживания и ремонта, информируют «Новые известия».
Во время отопительного сезона «Россети» могут задействовать свыше 49 000 энергетиков. Последние войдут в состав 10 000 бригад. Из них 583 бригады будут мобильными. В случае необходимости на устранение аварий может быть переброшено около 23 000 единиц специальной техники. Если будет нужно «Россети» могут использовать 5 743 резервных источника питания.