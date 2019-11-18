«Россети» полностью готовы к зимнему отопительному сезону

По словам представителей Минэнерго РФ, корпорация выполнила все требования, которые устанавливают правила подготовки к отопительному сезону.

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский рассказал, что в 2019 году погода уже проверяла холдинг на прочность. В ряде субъектов РФ фиксировались неблагоприятные метеоусловия. В некоторых регионах погода была аномальной. Несмотря на все сложности, энергетики смогли не допустить продолжительных отключений электричества на объектах.

Сейчас главная задача «Россетей» заключается в том, чтобы нынешний отопительный сезон прошел спокойно. Показатели надежности холдинга должны вырасти по сравнению с прошлым годом, резюмировал Ливинский.

В ходе подготовки к зиме, в «дочках» корпорации провели множество мероприятий направленных на повышение надежности и качества электроснабжения. В «Россетях» заверили, что они перевыполнили годовой план техобслуживания и ремонта, информируют «Новые известия».