Скончался уральский писатель Игорь Сахновский

Прощай, старый товарищ. Про Флоренцию поговорить будет не с кем, написал он.

По словам друзей, Игорь Фэдович имел проблемы с сердцем. Болезнь и стала причиной его кончины.

Игорь Сахновский родился 17 июля 1958 года в Орске. Большую часть жизни он прожил в Екатеринбурге.

Писатель имеет международное призвание. Его произведения издаются в нескольких странах — Германии, Великобритании, Франции, Италии, Сербии, Болгарии, Ливане, Хорватии. Также они удостоены иностранных литературных наград.

Одной из последних наград уральского писателя стал приз зрительских симпатий на литературной премии «Новая словесность» в 2017 году.