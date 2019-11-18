Скончался уральский писатель Игорь Сахновский
Сегодня, 22:02ОбществоФото: страница Игоря Сахновского в Facebook
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Сегодня, 18 октября, на 62-м году жизни скончался уральский поэт и прозаик Игорь Сахновский. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его друг и издатель Федор Еремеев.
Прощай, старый товарищ. Про Флоренцию поговорить будет не с кем, написал он.
По словам друзей, Игорь Фэдович имел проблемы с сердцем. Болезнь и стала причиной его кончины.
Игорь Сахновский родился 17 июля 1958 года в Орске. Большую часть жизни он прожил в Екатеринбурге.
Писатель имеет международное призвание. Его произведения издаются в нескольких странах — Германии, Великобритании, Франции, Италии, Сербии, Болгарии, Ливане, Хорватии. Также они удостоены иностранных литературных наград.
Одной из последних наград уральского писателя стал приз зрительских симпатий на литературной премии «Новая словесность» в 2017 году.
Долгое время писатель работал литературным редактором «Я покупаю» в издательском доме «Абак-пресс».
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