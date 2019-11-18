Собачьи похороны. Как утилизируют трупы животных в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле регулярно находят незаконные захоронения животных — по сути даже не захоронения, а просто брошенные трупы. Можно было бы предположить, что летом ниже шансы наткнуться на погибшее животное (всё-таки в зимний период шансы выжить понижаются), однако это явление не зависит от времени года. Просто зимой именно найти труднее всего, потому что их засыпает снегом. Причины гибели в большинстве случаев одинаковы — естественная смерть или дорожно-транспортное происшествие. По закону трупы необходимо сжечь или захоронить в продезинфицированной траншее — биотермической яме.

Но за прошедший период 2019 года в Свердловской области было обнаружено 144 бесхозных скотомогильника. В частности в октябре в Нижнем Тагиле местный житель нашёл свалку трупов собак, головы лошадей и крупного рогатого скота. За несанкционированные скотомогильники должностные лица заплатят до 40 тысяч рублей штрафа, а юридические - до 700 тысяч рублей.

На территории Свердловской области находятся 144 бесхозных скотомогильника

Подбором и утилизацией кошек и собак с улиц Нижнего Тагила занимается ООО «Тагилспецтранс». По контракту 2019 года со «Службой заказчика городского хозяйства» на 330 тысяч рублей компания должна собрать 150 трупов животных. Особи утилизируются в биотермической яме на полигоне ТБО на Кушвинском тракте. Обработкой территорий несанкционированных захоронений занимается пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных.

Сначала службы всё убирают и утилизируют, потом звонят нам и мы уже выезжаем не место и проводим дезинфекцию,сообщил директор станции Андрей Засыпалов.

Природоохранные ведомства проверят свалку с трупами животных в Нижнем Тагиле

Специализированного кладбища для животных в городе нет — запрещено, так как мертвые животные являются источником заражения почвы и разносчиками инфекций. При этом хозяева своих любимцев не редко хоронят их на территории города — в скверах, парках или палисадниках. Такие несанкционированные могилки приходится утилизировать городским службам за счёт местного бюджета.

Данные несанкционированные захоронения — результат деятельности безответственных жителей города, что приводит к значительным тратам денег местного бюджета, рассказали в администрации Нижнего Тагила.

Также в городе есть специализированные службы по захоронению животных — крематорий и ветеринарные клиники, которые занимаются погребением питомцев в соответствии с требованиями законодательства. Один из вариантов избавления от погибшего животного — кремация. Согласно прайсу комбината специализированных услуг, процедура стоит около десяти тысяч рублей, дополнительно можно заказать урну, венки и другие похоронные атрибуты. За процессом кремации есть возможность следить онлайн за три тысячи рублей. Для облегчения участи любимца сотрудники ветклиник предлагают эвтаназию (но исключительно по медицинскому показанию, как подчёркивают специалисты). Стоимость такой процедуры варьируется от 700 до 1500 рублей. После этого хозяин может оставить труп в ветклинике, чтобы захоронением занимались специалисты, или сделать это сам, но тогда рискует нарушить закон и получить штраф от четырех до пяти тысяч рублей. Как пояснили правоохранители, за несанкционированные могильники полагается лишь административное наказание, но есть исключение.