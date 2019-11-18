Тагильчан приглашают на ярмарку вакансий в центр занятости
Сегодня, 10:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Нижнетагильский центр занятости приглашает горожан посетить ярмарку вакансий, которая состоится 20 ноября в 9:00 часов по адресу: ул. Газетная, 45а.
Сюжеты: Нижний Тагил
На мероприятии будут присутствовать представители транспортных, строительных и промышленных предприятий города.
Тагильчане могут пообщаться с кадровыми работниками организаций, ознакомиться с общегородским банком вакансий, с работой информационных порталов по поиску работы через интернет.
Получить дополнительную информацию можно по телефону 8(3435) 25-35-82.
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