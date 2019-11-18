Ущерб от коррупции в России составил 102 миллиарда рублей
Сегодня, 20:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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За восемь месяцев 2019 года ущерб от коррупции в России составил около 102 млрд рублей, пишет журнал «Полиция России».
Возмещение причиненного ущерба составляет 27 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.
С января по август в России было выявлено 18,4 тысячи коррупционных преступлений, из них 5,5 тысяч совершены в крупном и особо крупном размере. Расследование более 15 тысяч преступлений коррупционной направленности завершено. С начала года количество выявленных преступлений увеличилось на 4,7%.
Три тысячи преступлений совершили должностные лица, которые были уличены во взяточничестве. К уголовной ответственности привлечена 1 тысяча человек.
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