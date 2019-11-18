Ущерб от коррупции в России составил 102 миллиарда рублей

Возмещение причиненного ущерба составляет 27 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.

С января по август в России было выявлено 18,4 тысячи коррупционных преступлений, из них 5,5 тысяч совершены в крупном и особо крупном размере. Расследование более 15 тысяч преступлений коррупционной направленности завершено. С начала года количество выявленных преступлений увеличилось на 4,7%.