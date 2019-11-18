В Екатеринбурге изменение статуса площадки у Тетра Драмы может быть оспорено в суде
Проект решения о переводе участка земли возле екатеринбургского Театра драмы из зоны ЦС-5 (земля для культовых объектов) в зону ТОП-1 (парки и скверы) могут оспорить в суде, сообщает Ура.ру.
Причиной является нарушение установленного регламента при подготовке проекта.
Юрист, специализирующийся на вопросах земельного законодательства пояснил, что изменения в правила землепользования и застройки имеют четкий порядок, который прописан в статье 33 Градостроительного кодекса. Формально проект является самостоятельным документом.
Он не был надлежащим образом подготовлен и не прошел отдельные публичные слушания. Поэтому в дальнейшем любые заинтересованные лица могут обратиться в суд с требованием передать спорный участок обратно под нужды Екатеринбургской епархии, сказал он.
Инициатива выделения решения в отдельный документ прозвучала во время общественных слушаний другого документа, в который вошло более 30 поправок к действующим правилам землепользования и застройки. Сначала пункт о площадке возле Театра драмы тоже планировали внести в список, но после завершения депутаты по собственной инициативе вынесли его в отдельный проект.
Некоторые из депутатов признались в сомнениях по поводу законности такого действия, но руководство убедило их в обратном.
Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин пояснил, что проект соответствует законодательству, а потому проблем с ним не ожидается.
В мае 2019 года в сквере у Театра драмы прошли несанкционированные акции, направленные против строительства храма Святой Екатерины на этой территории. В связи с этим среди жителей Екатеринбурга был проведен опрос. По его результатам было принято решение начать строительство на месте Приборостроительного завода.