В Екатеринбурге на Уралмаше снесут частный сектор для строительства нового района
Сегодня, 16:43ОбществоФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге в районе Уралмаша для застройки новых домов планируют снести частный сектор, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Под снос пойдут дома на улицах Достоевского, Народного фронта, Уральских рабочих и Молодежи. Застройщиком выступит компания бывшего главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова.
По его словам, главной целью является повышение уровня жизни в данном районе. В планах Трапезникова реконструкция школы, строительство садика, озеленение района и 200 тысяч квадратных метров жилья.
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Участок планируемого сноса частных домов
Фото: е1.ru
Кроме того, соседним сектором частных домов интересуется компания «Атомстройкомплекс», которая планирует построить многоэтажки высотой в 27 этажей на участке улиц Бакинских Комиссаров, Победы, Народного фронта и Восстания.
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План застройки на участке улиц Бакинских Комиссаров, Победы, Народного фронта и Восстания
Фото: е1.ru
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