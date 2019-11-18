В Екатеринбурге на Уралмаше снесут частный сектор для строительства нового района

Под снос пойдут дома на улицах Достоевского, Народного фронта, Уральских рабочих и Молодежи. Застройщиком выступит компания бывшего главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова.

По его словам, главной целью является повышение уровня жизни в данном районе. В планах Трапезникова реконструкция школы, строительство садика, озеленение района и 200 тысяч квадратных метров жилья.

Участок планируемого сноса частных домов Фото: е1.ru

Кроме того, соседним сектором частных домов интересуется компания «Атомстройкомплекс», которая планирует построить многоэтажки высотой в 27 этажей на участке улиц Бакинских Комиссаров, Победы, Народного фронта и Восстания.