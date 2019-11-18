В Екатеринбурге появится первый торговый центр «Мегамарт»

Главной причиной трансформации стал отток покупателей из екатеринбургских гипермаркетов.

Первым будет переделан «Мегамарт» на улице Луначарского. Начало работ запланировано на первый квартал 2020 года. Руководство считает, что таким способом увеличит прибыльность бизнеса.

По словам вице-президента ГК «Дикси» Александра Бродягина, название торгового центра останется прежним. Однако внутри расположится супермаркет «Виктория», который является одним из форматов, на котором планировала сделать акцент ГК «Дикси». Свободные торговые площади планируется сдавать в аренду.

Если новый торговый центр понравится жителям Екатеринбурга, все «Мегамарты» будут реформатированы в торговые центры, добавляет Бродягин.