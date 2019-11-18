В Екатеринбурге пройдет выставка про цифровые технологии для бизнеса Internet Expo

Internet Expo включает в себя выставку подрядчиков, специализирующихся на цифровых технологиях для бизнеса, и форум. Форум рассчитан на тех, кто занимает руководящие должности в бизнес-индустрии, специалистов по рекламе и пиару, а также желающих развивать продажи в интернете.

На мероприятии свой опыт представят 100 экспертов, которые поделятся современными инструментами интернет-маркетинга, управления и автоматизации бизнеса. В рамках форума в течение двух дней пройдут восемь конференций. 29 ноября состоится Бизнес день. Темами конференций станут: Digital-продажи, Автоматизация и рост бизнеса, Реклама и продвижение, Успешный старт в цифровой реальности. 30 ноября пройдет Профессиональный день, на котором пройдут конференции: Социальные сети и таргетированная реклама, Продающий сайт, SEO, контекст, Контент-маркетинг, PR, работа со СМИ, Продающий дизайн, интерфейсы, UX.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предоставит квоту на бесплатный билет первой тысяче зарегистрировавшихся на сайте (для этого необходимо выбрать категорию билета «Базовый»).