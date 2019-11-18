В Екатеринбурге задержан мужчина, обещавший взорвать Храм на Крови
Сегодня, 19:37ОбществоФото: Е1.ru
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Задержанный мужчина распространял бумажки с угрозами взорвать 20 ноября Храм на Крови в Екатеринбурге, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Студенты нашли на лестнице одного из вузов уральской столицы бумажки, которые содержали информацию о планирующемся взрыве, также на них был указан QR-код, ведущий на ролик в Youtube. На видео мужчина рассказывает, что готовит теракт. Он говорит, что если его задержат раньше, то взрывы произойдут в других местах.
Глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчину задержали в квартире, где он проживает. Родственники екатеринбуржца пояснили правоохранителям, что в последнее время он ведет себя странно.
Не исключено, что задержанному придется пройти соответственное медицинское обследование на предмет наличия в его здоровье проблем, сказал Валерий Горелых.
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