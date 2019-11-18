В Екатеринбурге задержан мужчина, обещавший взорвать Храм на Крови

Студенты нашли на лестнице одного из вузов уральской столицы бумажки, которые содержали информацию о планирующемся взрыве, также на них был указан QR-код, ведущий на ролик в Youtube. На видео мужчина рассказывает, что готовит теракт. Он говорит, что если его задержат раньше, то взрывы произойдут в других местах.