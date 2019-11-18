В Нижнем Тагиле на обелиске Кургана памяти появятся имена ещё 26 бойцов
Сегодня, 18:10ОбществоФото: Яндекс.Карты
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В Нижнем Тагиле на мемориале Кургана памяти на Вагонке появятся имена ещё 26 солдат, умерших в госпитале №2553 во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Весной 2020 года на территории захоронения по периметру монумента установят пилоны с их фамилиями. Совещание, на котором обсуждались организационные работы по увековечиванию памяти погибших солдат, провёл замглавы города по социальной политике Валерий Суров.
Как рассказала директор выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина, имена умерших от ран в госпитале воинов стали известны в ходе архивной работы, которую провели сотрудники музея УВЗ, Дзержинского дворца детского и юношеского творчества и учащиеся школы номер 9.
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