В Нижнем Тагиле сотрудники полиции почтили память Иосифа Горошникова
Сегодня, 18 ноября, сотрудники тагильской полиции и ветераны органов внутренних дел почтили память заместителя начальника УВД полковника милиции Иосифа Горошникова, сообщается на официальном сайте города.
Он погиб в 1972 году при задержании вооружённого преступника и посмертно награждён орденом Красной Звезды. Кроме того, его именем названа одна из центральных улиц Нижнего Тагила, а на доме, где жил офицер, установлена мемориальная доска.
Полицейские, пришедшие почтить память Горошникова, возложили цветы к к обелиску «Солдатам правопорядка», где высечены имена сотрудников правоохранительных органов города, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Ежегодно в честь Иосифа Горошникова среди сотрудников правоохранительных структур проводится спартакиада, где участники соревнуются в плавании, вождении автомобиля, стрельбе из пистолета Макарова, мини-футболе и кроссе. В этом году победителями соревнований стала команда МУ МВД «Нижнетагильское».