Владимир Вендланд стал новым директором «Екатеринбург Арены»
Сегодня, 13:55ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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Новым директором «Екатеринбург Арены» стал Владимир Вендланд. Ранее он был исполнительным директором стадиона в компании «Спорт-Инжиниринг», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Нового руководителя коллективу сегодня представил региональный министр спорта Леонид Рапопорт. Назначение накануне было одобрено главой Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Вендланд должен завершить процедуру передачи спортобъекта от застройщика региональному правительству.
Помимо футбольных матчей на «Екатеринбург Арене» намерены проводить концерты. Например, летом там уже состоялся концерт группы «Ленинград».
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