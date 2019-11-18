Захарова обозначила перечень сложных для нее вопросов

News.ru пишет, что сложные для Захаровой вопросы звучат обычно как заявления. Люди не столько стремятся узнать ответ, сколько в полной мере реализовать тот или иной перформанс. Это могут быть длинные вопросы с четко сформулированной позицией, во время которых, многие себя еще и снимают. Таким образом, получается одностороннее видео-заявление, ответ на которое людям не интересен, поскольку с началом ответа представителя МИДа кнопка записи выключается. Именно с такого рода случаями Захаровой действительно непросто.