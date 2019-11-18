Жители Асбеста устроили пикет у коттеджа владельца ФОРЭСа

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В минувшее воскресенье жители Асбеста и Екатеринбурга устроили пикет у коттеджа олигарха Шмотьева, являющегося владельцем завода ФОРЭС, пишет портал Е1.
Среди пикетчиков были замечены работники ФОРЭСа, они недовольны, что при тяжелых условиях труда не имеют возможности досрочного выхода на пенсию. Кроме того, по их заявлению, ФОРЭС не выполняет предписания Роспотребнадзора по устранению нарушений экологического законодательства.
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Митингующие утверждают, что «из-за того, что областной суд отменил предписание Роспотребнадзора, СЦЗ продолжает бесконтрольно выбрасывать волокна асбеста в атмосферу Сухого Лога». В момент пикета у коттеджа олигарха дома не было, активисты сообщили, что он проживает за границей.
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