Жители Асбеста устроили пикет у коттеджа владельца ФОРЭСа

Среди пикетчиков были замечены работники ФОРЭСа, они недовольны, что при тяжелых условиях труда не имеют возможности досрочного выхода на пенсию. Кроме того, по их заявлению, ФОРЭС не выполняет предписания Роспотребнадзора по устранению нарушений экологического законодательства.