Дегтярев приехал с проверкой в больницы Верхнебуреинского района

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев лично посетил больницы и аптеки в Верхнебуреинском районе.

Сначала Дегтярев побывал в центральной районной больнице в Чегдомыне. Он проверил, насколько оперативно и качественно врачи оказывают помощь пациентам с коронавирусом. На текущий момент в инфекционном отделении лежат 19 человек с положительным диагнозом на COVID-19. Еще 104 пациента находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщает transsibinfo.com. В больнице временно исполняющий обязанности губернатора поговорил и с врачами, и с пациентами. Посетители поликлиники в Чегдомыне рассказали о неудовлетворительной работе врачей и длинных очередях, в результате чего люди вынуждены долго сидеть в коридоре, даже если предварительно записались на прием к врачу. Дегтярев назвал такую ситуацию неприемлемой. «Администрация больницы ссылается на то, что пациенты сами приходят заранее, за три часа до времени приема. Но для того и есть управленцы, чтобы разводить потоки, работать с людьми», — сказал глава региона. Другой важной проблемой является отсутствие аппаратов для ПЦР-диагностики. Медики вынуждены отправлять материал для исследования в региональный центр, что увеличивает срок ожидания результатов. Также медучреждение не имеет собственного компьютерного томографа. Проблему удастся решить только весной 2021 года: краевой бюджет купит томограф за 34 миллиона рублей. До конца недели медучреждения должны получить бесплатные лекарства для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. По словам главврача Верхнебуреинской ЦРБ Елены Музыко, волонтеры обеспечат доставку препаратов на дом к больным. Дегтярев побывал в коммерческой аптеке, сотрудники которой сообщили о дефиците противовирусных препаратов и медикаментов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам врио губернатора, правительство намерено оптимизировать доставку лекарств во все населенные пункты Хабаровского края и сбить цену на лекарства за счет снижения транспортных затрат. Власти края собираются договориться с РЖД о запуске грузопассажирских поездов, чтобы снизить цены на все грузы, в том числе лекарства, на 15%, заявил Дегтярев. Руководитель региона собирается проинспектировать больницы и аптеки в других населенных пунктах Верхнебуреинского района.

