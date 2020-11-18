Дегтярев приехал с проверкой в больницы Верхнебуреинского района

В больнице временно исполняющий обязанности губернатора поговорил и с врачами, и с пациентами. Посетители поликлиники в Чегдомыне рассказали о неудовлетворительной работе врачей и длинных очередях, в результате чего люди вынуждены долго сидеть в коридоре, даже если предварительно записались на прием к врачу.