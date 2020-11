Известному тагильскому художнику Евгению Седухину исполнилось 90 лет

Сегодня тагильскому художнику, члену Союза художников России, Евгению Седухину исполнилось 90 лет.

Юбилей он отметил в Берлине, там он проживает недавно вместе с родственниками. Седухин родился в Перми, в 1960 году он окончил Уральское художественно-промышленное училище с «красным» дипломом. Как пишет «Тагильский рабочий», после окончания учебы его приняли на работу в Нижнетагильские художественные мастерские, при этом Седухин продолжил образование на худграфе в Нижнетагильском педагогическом институте. Седухин много лет возглавлял Нижнетагильское отделение Союза художников и был депутатом горсовета. Около 40 его полотен и более 10 графических и акварельных работ находятся в коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Главной темой произведений Седухина был Урал. С 1980-х годов художник стал писать много картин с городским и индустриальным пейзажами. Photo: страница Живописный календарь во "ВКонтакте" Напомним, нижнетагильский музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, отметил 20-летний юбилей. Музею памяти воинов-тагильчан в Нижнем Тагиле исполнилось 20 лет

