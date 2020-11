«Ковидный» Новый год: а будет ли у тагильчан праздник?

Пандемия коронавируса в этом году нарушила все планы как представителей бизнеса, так и простых людей. Кому-то пришлось отказаться от отдыха за границей, кто-то провел юбилей или свадьбу в менее пышной обстановке. И вот впереди Новый год. О том, что изменится в празднике в этом году, читайте в материале TagilCity.ru.

«Мертвый» туризм За полтора месяца до Нового года туристические агентства Нижнего Тагила отмечают низкую глубину продаж на зимние каникулы. Участники рынка считают, что люди не спешат покупать путевки, так как боятся планировать отдых заранее из-за возможного ужесточения «антиковидных» мер. Активного бронирования сейчас нет вообще. Туристы стараются покупать путевки в самый последний момент. У нас сейчас нет ни одной заявки на отдых за рубежом в период зимних каникул. Есть только небольшой спрос на новогодние туры в Казань и Санкт-Петербург,рассказали TagilCity.ru в компании «Катюша-тур». Другие туристические компании в беседе с редакцией также отмечают, что большинство покупают туры на текущий месяц и, возможно, что основная масса бронирования путевок на Новый год будет уже ближе к декабрю. Photo: 1MediaInvest Не обошла проблема «ковидного» Нового года» и загородные гостиницы, а также базы отдыха. Однако, как оказалось, тут все дело в предоставляемом спектре услуг и развлечений. Например, гостиница на Горе Белой кризиса на себе не почувствовала. На новогодние праздники забронированы уже все 27 номеров. Свободных мест не осталось совсем. Так что мы не почувствовали какого-либо снижения спроса,рассказала TagilCity.ru менеджер гостиницы. Возможно, на такое активное бронирование повлияло расположение гостиницы — она находится на горнолыжном комплексе, также на его территории есть дополнительные способы развлечения. Что не скажешь о гостинице «Лесная», которая находится рядом с Леневским водохранилищем. По словам менеджера отеля, количество бронирований по сравнению с прошлым годом снизилось на 70%. Помимо отсутствия спроса, люди нередко отказываются от брони номеров. Директор базы отдыха под Нижней Салдой рассказал TagilCity.ru, что пандемия ощутимо ударила по их деятельности: База отдыха приостановила свою работу почти на пять месяцев. Мы были вынуждены отменить все заказы на школьный групповой отдых, проведение выпускных и свадеб. Сейчас организация пытается наверстать упущенное за счет зимних каникул. По словам директора, спрос есть на услуги, которые оказываются на свежем воздухе. Все мероприятия с участием детей проводим преимущественно на открытом воздухе, без непосредственного контакта между детьми из разных групп. Все участники должны быть членами одного коллектива (класс, отряд, секция и др.). Несмотря на то, что год выдался сложным, планируем строительство ледового городка, чтобы зарядить наших гостей новогодним настроением,рассказал TagilCity.ru руководитель базы отдыха. «Ковидные» банкеты Похожая ситуация происходит и с новогодними корпоративами. Из-за опасений массового заражения или недостатка финансов компании отказываются устраивать праздник своим сотрудникам. Кроме того, на ситуацию повлияла рекомендация Роспотребнадзора «ограничить корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия». Что касается формата проведения уже заявленных новогодних вечеринок, в беседе с редакцией рестораторы не смогли ответить, будут ли они с какими-либо ограничениями или нет. Количество заказов на проведение новогодних праздников уменьшилось примерно на 70%. Также мы еще не знаем, в каком формате у нас пройдут вечеринки, неизвестно, будут ли какие-то ограничения. Пока просто принимаем бронирование,рассказали TagilCity.ru в ресторане «Ривьера». Photo: pixabay.com Резкое падение спроса на корпоративы отмечают и ведущие праздников. По словам тагильского шоумена Андрея Вольфа, в прошлом году он провел восемь корпоративов, в этом году запланировано только четыре. Заявки на корпоративы в этому году все набирают с осторожностью. Также есть несколько компаний, которые отказались от празднования из-за коронавируса. Что касается проведения праздников, тут ведущие всегда были на «ковидной» передовой. Здесь ответственность каждого из нас. Все тесты уже сданы, результаты отрицательные. Но риск все-таки всегда есть,поделился мнением с редакцией ведущий. «Без хлеба» в этом году остаются и фотографы. Как рассказал фотограф Илья Агинский, клиенты предпочитают не вносить предоплату за услуги из-за опасений срыва праздника, а все договоренности на съемки пока только в устной форме. В сравнении с прошлым годом, когда у меня в октябре и ноябре уже был расписан весь декабрь, в этом году нет ни одного подтвержденного и предоплаченного мероприятия, все только на уровне словесной договоренности, с возможностью одностороннего расторжения договора. На 31 число я никогда не брал съемок, для меня это семейный праздник, но в этом году я готов и 31 декабря выйти на съемку, только никто пока не предлагал,сообщил фотограф. При этом в самих компаний, где руководство приняло решение отказаться от корпоративного праздника, относятся к этому с пониманием. А также ищут альтернативный выход, пусть и с меньшим весельем. У нас дружный коллектив и все праздники мы отмечаем весело. В этом году директор решил, что корпоратива в честь Нового года у нас не будет. Сначала все расстроились, но после того, как одна из сотрудниц заболела коронавирусом, пришли в себя. Все-таки это правильно. Мы придумали, что отметим Новый год онлайн, прямо вечером 31 декабря. Это даже интереснее, никуда не нужно будет наряжаться, все будут в домашнем. Это одно из условий. Поздравим друг друга, чокнемся шампанским с экраном. Думаю, в этом году этого будет достаточно,рассказала TagilCity.ru сотрудница аптечной сети. Дед Мороз в респираторе? Больше всего новогоднего праздника ждут, конечно же, дети. Тут онлайн-утренниками не обойтись, малышам нужен живой и «настоящий» Дед Мороз. В детских садах от праздников не отказались, но при этом не будут приглашать сторонних артистов. Заведующая распорядилась, чтобы и Деда Мороза, и Снегурочку в целях безопасности сыграли сотрудники детсада. Это, в принципе, не проблема. Мы ведь не всегда приглашали артистов, раньше организовывали все своими силами. Вот и теперь так же. Также на утренники не разрешено приходить родителям. Видео с праздника мы им потом разошлем сами,рассказала TagilCity.ru воспитатель из детского сада на Вагонке. Photo: 1MediaInvest Во многих детских развлекательных центрах Нижнего Тагила из новогодних развлечений также предлагают только выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом. У наших аниматоров хорошая программа для детей, и работают они на выезде. Малышам ведь нравится, когда Дед Мороз сам приходит в гости с подарками, а не наоборот. При этом мы обеспечим сотрудников дезинфицирующими средствами. Ну и надеемся на ответственность родителей, что они не пригласят Деда Мороза в дом, где кто-то из семьи болеет,сообщили редакции в одном из детских центров. Однако спрогнозировать спрос на выездных артистов пока сложно. По словам тагильчанина Виктора, который «работает» Дедом Морозом уже пять лет, заказы начинают поступать примерно с 20 декабря. Кроме того, в связи с пандемией родители осторожничают, смотрят на состояние здоровья детей, на общую обстановку. Поэтому заказы праздника за два-три дня — это норма в текущих реалиях,считает Виктор. Что касается «антиковидной» формы проведения праздника, то, по словам аниматора, вряд ли он будет использовать СИЗ и ограничится лишь обработкой рук. Думаю никто из Дедов Морозов не будет натягивать на себя маски. Лучше, если они будут все-таки на детях. А аниматорам достаточно просто ограничить соприкосновения с детьми,поделился мнением с TagilCity.ru Виктор. И все-таки «ковидный» Новый год не стал сюрпризом для простых людей и представителей бизнеса. Отсутствие спроса на корпоративы и туристические годы на фоне растущей заболеваемости было ожидаемо. Поэтому в этом году версия праздника станет ограниченной, но все же не помешает тагильчанам провести его в кругу семьи.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter