«Ковидный» Новый год: а будет ли у тагильчан праздник?

У нас дружный коллектив и все праздники мы отмечаем весело. В этом году директор решил, что корпоратива в честь Нового года у нас не будет. Сначала все расстроились, но после того, как одна из сотрудниц заболела коронавирусом, пришли в себя. Все-таки это правильно. Мы придумали, что отметим Новый год онлайн, прямо вечером 31 декабря. Это даже интереснее, никуда не нужно будет наряжаться, все будут в домашнем. Это одно из условий. Поздравим друг друга, чокнемся шампанским с экраном. Думаю, в этом году этого будет достаточно,рассказала TagilCity.ru сотрудница аптечной сети.