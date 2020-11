Креков ответил на жалобы студентов-медиков из-за работы с больными коронавирусом

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг студентов-медиков. Они возмутились, что им придется работать с больными коронавирусом бесплатно.

По его словам, практика входит в цикл обучения и каждый студент имеет право отказаться от нее, если считает ее опасной. Другое дело, что возникает вопрос к логике выбора образа жизни, ведь выбор профессии врача — это выбор образа жизни. Эти люди, как и полицейские или пожарные, должны быть в любой момент готовы прийти на помощь человеку, считает Павел Креков. Он отметил, что большинство студентов положительно отнеслись к возможности поработать с пациентами с коронавирусом. При этом у некоторых могут быть уважительные причины, чтобы отказаться от практики, например, беременность или наличие хронических болезней. Напомним, студенты медицинского университета рассказали, что их отправляют работать бесплатно в поликлиники Екатеринбурга. В программу обучения по лечебному делу недавно был включен новый модуль, касающийся терапевтической работы с больными коронавирусом. В уральском медуниверситете ответили на жалобы студентов о работе ковидных больницах

