Креков ответил на жалобы студентов-медиков из-за работы с больными коронавирусом

По его словам, практика входит в цикл обучения и каждый студент имеет право отказаться от нее, если считает ее опасной.
Другое дело, что возникает вопрос к логике выбора образа жизни, ведь выбор профессии врача — это выбор образа жизни. Эти люди, как и полицейские или пожарные, должны быть в любой момент готовы прийти на помощь человеку, считает Павел Креков.
Он отметил, что большинство студентов положительно отнеслись к возможности поработать с пациентами с коронавирусом.
При этом у некоторых могут быть уважительные причины, чтобы отказаться от практики, например, беременность или наличие хронических болезней.
Напомним, студенты медицинского университета рассказали, что их отправляют работать бесплатно в поликлиники Екатеринбурга. В программу обучения по лечебному делу недавно был включен новый модуль, касающийся терапевтической работы с больными коронавирусом.