Креков высказался о введении локдауна в Свердловской области из-за коронавируса

Он объяснил это тем, что последние три дня в Свердловской области количество заболевших меньше, чем выписанных.
Креков сказал, что достаточно уже принятых мер, сейчас надо их выполнять.
Ни о каких новых ограничениях мы в настоящий момент не говорим,сказал замгубернатора.
Он отметил, что часть больных выписывают на долечивание в медучреждения реабилитационного уровня, а некоторых отправляют на амбулаторное лечение домой.
Напомним, по данным оперштаба суточная заболеваемость в Свердловской области растет. Вчера в регионе зафиксировали 349 случаев заболевания, ранее такое же количество фиксировали только 16 июля.