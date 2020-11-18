Креков высказался о введении локдауна в Свердловской области из-за коронавируса

Креков высказался о введении локдауна в Свердловской области из-за коронавируса

Сегодня, 12:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области не планируется вводить повторный локдаун, об этом в ходе брифинга заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Он объяснил это тем, что последние три дня в Свердловской области количество заболевших меньше, чем выписанных.

Креков сказал, что достаточно уже принятых мер, сейчас надо их выполнять.

Ни о каких новых ограничениях мы в настоящий момент не говорим,сказал замгубернатора.

Он отметил, что часть больных выписывают на долечивание в медучреждения реабилитационного уровня, а некоторых отправляют на амбулаторное лечение домой.

Напомним, по данным оперштаба суточная заболеваемость в Свердловской области растет. Вчера в регионе зафиксировали 349 случаев заболевания, ранее такое же количество фиксировали только 16 июля.

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