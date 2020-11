Креков высказался о введении локдауна в Свердловской области из-за коронавируса

В Свердловской области не планируется вводить повторный локдаун, об этом в ходе брифинга заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Он объяснил это тем, что последние три дня в Свердловской области количество заболевших меньше, чем выписанных. Креков сказал, что достаточно уже принятых мер, сейчас надо их выполнять. Ни о каких новых ограничениях мы в настоящий момент не говорим,сказал замгубернатора. Он отметил, что часть больных выписывают на долечивание в медучреждения реабилитационного уровня, а некоторых отправляют на амбулаторное лечение домой. Напомним, по данным оперштаба суточная заболеваемость в Свердловской области растет. Вчера в регионе зафиксировали 349 случаев заболевания, ранее такое же количество фиксировали только 16 июля. На Урале установлен новый рекорд осенней заболеваемости COVID-19 за сутки

