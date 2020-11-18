На Урале чиновники обвинили сотрудников ритуальных фирм в произволе

3 августа, по дороге на Асбест под Белоярским произошло ДТП, в результате которого погиб ветеран чеченской войны. За его погребение родные заплатили 61 тысячу рублей, хотя это должен был оплатить военкомат. Родственникам в местной ритуальной фирме сказали, что туда обращаться не надо, так как им «ничего не положено».