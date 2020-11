На Урале чиновники обвинили сотрудников ритуальных фирм в произволе

В Белоярском районе директор муниципального ритуального учреждения обвиняет местных предпринимателей в произволе.

3 августа, по дороге на Асбест под Белоярским произошло ДТП, в результате которого погиб ветеран чеченской войны. За его погребение родные заплатили 61 тысячу рублей, хотя это должен был оплатить военкомат. Родственникам в местной ритуальной фирме сказали, что туда обращаться не надо, так как им «ничего не положено». За похороны заплатили много даже по меркам Екатеринбурга, где за такие деньги хоронят в лакированном гробу со специальными услугами. Близкие ветерана не единственные, кто столкнулся с «агрессивным маркетингом» местных ритуальных компаний. На кладбищах могилы появляются вблизи от жилых домов, вдоль дорог и за пределами территории. Директор муниципального учреждения «Мемориал» Андрей Ивашевский рассказал порталу Е1, что из-за нарушения процедур в работе кладбищ происходят серьезные проблемы. Учреждение ведет учет захоронений, выделяет места под могилы, выдает справки о захоронениях и разрешениях на установку памятников и оград. Ими была проведена инспекция на кладбищах в Косулино и Белоярском. Ивашевский говорит, что после смерти человека местные предприниматели выезжают на место, берут деньги за перевозку тела и заключают договоры с родственниками. После этого сами производят захоронения. По словам директора, похоронный рынок в Белоярском районе захватили три компании, которые принадлежат родственникам. Они подговаривают местных жителей не обращаться в «Мемориал», говоря, что там поборы. Ивашевский сказал, что учреждение обращалось в прокуратуру, но получало отказ в расследовании. Один из упомянутых предпринимателей заявил, что не согласен с выдвинутыми претензиями, а его хотят «выдавить с рынка». Он рассказал, что в «Мемориале» заключают фиктивные договоры и работают под прикрытием. Напомним, в Екатеринбурге родственники умершего больного с коронавирусом пожаловались, что им навязывают одну ритуальную компанию. Там сказали, что таких усопших хоронят только они, однако это оказалось неправдой. Уральцы пожаловались на навязывание услуг по погребению для похорон деда с COVID-19

