На Урале студенты-медики пожаловались на работу в «ковидных» госпиталях

Студенты Уральского государственного медицинского университета говорят, что их направили на работу с пациентами с COVID-19.

Издание Znak пишет, что в приказе от 13 ноября в учебный план студентов-шестикурсников по специальности «Лечебное дело» есть модуль «Деятельность врача терапевта участкового в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции». В него входит врачебная практика. На своей странице в Instagram один из студентов написал, что его и однокурсников отправили работать в поликлиники на должность помощников участковых врачей. При этом работать они будут бесплатно и «ковидные» выплаты им не положены. И не важно, что у меня нет диплома. Полечу, как умею!пишет он. Напомним, для работы планируется привлечь в общей сложности 372 студента, 111 из них для работы с детьми. Минздрав планирует направить на борьбу с COVID-19 студентов свердловских медвузов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter