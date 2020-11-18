На Урале студенты-медики пожаловались на работу в «ковидных» госпиталях

На Урале студенты-медики пожаловались на работу в «ковидных» госпиталях

Сегодня, 08:38ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Студенты Уральского государственного медицинского университета говорят, что их направили на работу с пациентами с COVID-19.

Издание Znak пишет, что в приказе от 13 ноября в учебный план студентов-шестикурсников по специальности «Лечебное дело» есть модуль «Деятельность врача терапевта участкового в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции». В него входит врачебная практика.

На своей странице в Instagram один из студентов написал, что его и однокурсников отправили работать в поликлиники на должность помощников участковых врачей. При этом работать они будут бесплатно и «ковидные» выплаты им не положены.

И не важно, что у меня нет диплома. Полечу, как умею!пишет он.

Напомним, для работы планируется привлечь в общей сложности 372 студента, 111 из них для работы с детьми.

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