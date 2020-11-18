На Урале студенты-медики пожаловались на работу в «ковидных» госпиталях

Издание Znak пишет, что в приказе от 13 ноября в учебный план студентов-шестикурсников по специальности «Лечебное дело» есть модуль «Деятельность врача терапевта участкового в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции». В него входит врачебная практика.
На своей странице в Instagram один из студентов написал, что его и однокурсников отправили работать в поликлиники на должность помощников участковых врачей. При этом работать они будут бесплатно и «ковидные» выплаты им не положены.
И не важно, что у меня нет диплома. Полечу, как умею!пишет он.
Напомним, для работы планируется привлечь в общей сложности 372 студента, 111 из них для работы с детьми.