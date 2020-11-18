Некоторым знакам зодиака следует разобраться в себе 19 ноября

Дева

Потребуется сохранять самообладание. Вы будете готовы вспылить по любому поводу. Возьмите себя в руки, чтобы не наломать дров. Не работайте в компаниях и не занимайтесь переговорами. Лучше всего сосредоточьтесь на делах, требующих кропотливого и монотонного труда. Воздержитесь от общения с близкими. Могут возобновиться конфликты, которые, казалось бы, уже остались в прошлом. В отношения со второй половинкой может попытаться вмешаться посторонний. Избавьтесь от негативного влияния и убедите партнера в надежности союза.