«Обалдеть!»: тагильчанка пожаловалась на суточное прохождение компьютерной томографии

Жительница Нижнего Тагила рассказала, что ей пришлось потратить на прохождение КТ почти сутки.

Она написала в группе «Черный список Тагила» во «ВКонтакте», что в поликлинике по месту жительства на Липовом тракте ей дали направление на госпитализацию в ЦГБ1, так как у нее был кашель целый месяц. Приехав туда, она увидела огромную очередь, многие пациенты были иногородними. Выяснилось, что в ЦГБ № 1 сломался аппарат КТ, поэтому людей на автобусах будут развозить по другим стационарам. Пришлось ждать! С 15:45 до 1:20! Я и многие другие… Больные, здоровые, все вместе и даже «тяжёлые» пациенты. Мы ждали автобус! Который отвезёт нас на КТ,пишет подписчица. Она отмечает, что в автобус отбирали по 30-40 человек не понятно по каким принципам. Пациенты были голодными и хотели пить. За всё время, которое женщина провела в ЦГБ № 1 не производилась уборка и не включали лампы. Автобус с пациентами отправили на КТ в инфекционную больницу. Доставив больных, автобус уехал, а люди остались мерзнуть на улицу, так как в больницу их не пустили. После жалоб, автобус все же вернули. Запускали нас по пять-шесть человек. Партиями… пока стояли приезжали скорые привозили больных… Люди хотели кушать, пить, в уборную!возмущается тагильчанка. Она пишет, что после прохождения КТ, выпускали их по такому же принципу, то есть пришлось дождаться остальных пациентов. Автобус выехал обратно в 7.30 утра, в ЦГБ № 1, по словам женщины, на них никто не обращал внимания. Я начала возмущаться: меня обозвали скандалисткой! Затем в 8.15 осмотрел врач или фельдшер. Моё КТ показало остеохондроз! И в 8.45 меня наконец отпустили домой! Обалдеть! Я могла бы пройти платно, а не стоять на Максарёва, 5 в ЦГБ 1 почти сутки!пишет тагильчанка. Напомним, тагильчане пожаловались на огромные очереди в поликлиниках города. При этом, не соблюдается дистанция между людьми, хотя среди пациентов есть люди с подозрением на коронавирус. Жители Нижнего Тагила рассказали об очередях по 50 человек в поликлиниках

