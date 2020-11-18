«Обалдеть!»: тагильчанка пожаловалась на суточное прохождение компьютерной томографии

Я начала возмущаться: меня обозвали скандалисткой! Затем в 8.15 осмотрел врач или фельдшер. Моё КТ показало остеохондроз! И в 8.45 меня наконец отпустили домой! Обалдеть! Я могла бы пройти платно, а не стоять на Максарёва, 5 в ЦГБ 1 почти сутки!пишет тагильчанка.