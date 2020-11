Очищать Черноисточинский пруд от донных отложений будет тагильская компания

Черноисточинский пруд, который является источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила и пригорода, очищать от донных отложений будет МУП «Тагилдорстрой».

Компания получила контракт с Министерством природы Свердловской области по итогам конкурса, который был объявлен на сайте госзакупок. «Тагилдорстрой» должен будет начать очистку сразу после заключения контракта и завершить работы до 20 октября 2023 года. Сумма контракта составила 441,2 миллиона рублей. В этом году планируют выполнить подготовительные работы. В 2021 году должны привести в порядок участок в районе впадения реки Чауж и Ушковской канавы и закончить работы в 2022 году. В 2023 году будет проведена очистка в районе шламонакопителя. Площадь обрабатываемой территории составит 84,6 гектара, объём вынимаемых донных отложений — 500 тысяч кубометров. Кроме того, подрядчик должен рекультивировать земельные участки. Напомним, проект по очистке ложа Черноисточинского водохранилища получил финансирование на федеральном уровне в рамках национального проекта «Экология». Минприроды Свердловской области ищет подрядчика для очистки Черноисточинского пруда

