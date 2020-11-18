Подозреваемого в педофилии уральского депутата отпустили домой

Подозреваемого в педофилии уральского депутата отпустили домой

Сегодня, 14:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Депутата Байкаловского сельского селения Владимира Барыкина отправили под домашний арест на время следствия.

Его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Сначала Байкаловский районный суд отправил Барыкина в СИЗО.

Однако такое решение было обжаловано в Свердловском областном суде. После рассмотрения заявления постановление суда первой инстанции было отменено и мера пресечения изменена на домашний арест.

Напомним, Барыкин был задержан по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. По данным следствия, инцидент произошел в марте 2019 года на территории фирмы «Экспресс», которой владеет Барыкин. Делу ход был дан недавно. Лидер партии «Единая Россия» в Свердловской области Дмитрий Шептий заявил, что Барыкин проходил от них в думу, но в самой партии не состоял. Теперь его готовы сместить с поста председателя комиссии по социальным вопросам и благоустройству байкаловской думы.

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