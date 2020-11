Президент РФ Владимир Путин поручил ввести дополнительные выплаты студентам-медикам, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

Так, для учащихся в медицинском вузе сумма выплаты составит 10 тысяч рублей, а в училищах — семь тысяч рублей. Напомним, сегодня студенты-медики университета в Екатеринбурге возмутились, что их отправляют работать с коронавирусными пациентами. Они пояснили, что делать это придется бесплатно. Однако замгубернатора Свердловской области Павел Креков пояснил, что студенты могут отказаться от такой практики, если считают ее опасной или по уважительным причинам. Креков ответил на жалобы студентов-медиков из-за работы с больными коронавирусом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter