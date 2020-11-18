Рекордная заболеваемость и мутация коронавируса. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга заявил, что в регионе не планируется вводить повторный локдаун. Он сказал, что ситуация стабилизировалась, а за последние три дня выписанных по выздоровлению больше, чем заболевших. Таким образом, освобождаются койки для новых пациентов. Креков отметил, что принятых на сегодняшний день ограничений достаточно, сейчас необходимо их соблюдать. Он добавил, что стало проще дозвониться в поликлиники, так как к работе в колл-центрах присоединились 400 волонтеров.