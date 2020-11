Рекордная заболеваемость и мутация коронавируса. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 18 ноября.

Сегодня заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга заявил, что в регионе не планируется вводить повторный локдаун. Он сказал, что ситуация стабилизировалась, а за последние три дня выписанных по выздоровлению больше, чем заболевших. Таким образом, освобождаются койки для новых пациентов. Креков отметил, что принятых на сегодняшний день ограничений достаточно, сейчас необходимо их соблюдать. Он добавил, что стало проще дозвониться в поликлиники, так как к работе в колл-центрах присоединились 400 волонтеров. Креков высказался о введении локдауна в Свердловской области из-за коронавируса Более 20 тысяч жителей Свердловской области получат бесплатные лекарства для лечения COVID-19. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов рассказал, что первая партия препаратов уже поступила, она предназначена для лечения жителей на дому. Лекарства распределили по 26 медицинским учреждениям Свердловской области. Пока планируют обеспечить лекарствами 8,5 тысячи пациентов, две тысячи из них дети. Вообще, формируется запас для лечения 20,4 тысячи человек. Более 20 тысяч свердловчан получат бесплатные лекарства для лечения коронавируса Свердловская область вошла в ряд 13 регионов Росии, где были выявлены мутации COVID-19. Кроме Среднего Урала, изменения коронавируса были выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях и других регионах России. При этом эксперты не нашли доказательств того, что тяжесть заболевания связана с изменчивостью вируса. Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов рассказал, что в России чаще всего выявляются вирусы, распространенные в Европе. Они относятся к группам G, GR и GH. В Свердловской области выявлены мутации коронавируса В Свердловской области сегодня зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки с начала пандемии. В регионе выявили 358 случаев заражения. С начала пандемии зарегистрировано 41 719 случаев заболевания инфекцией. Общее число смертей приближается к одной тысяче пациентов и составляет 917 человек. При этом, за сутки из больниц выписали 363 человека, всего с начала пандемии выздоровели 33 882 пациентов. В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировали 16 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заболевших составило 2760 человек. На Урале установлен рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 с начала пандемии

