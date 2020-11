Около 800 жителей Новоасбеста остались без отопления из-за прорыва на магистрали горячей воды.

Как сообщает ИА «Все новости», авария произошла 17 ноября около 19.00. Без тепла остались жители 12 многоквартирных домов, школа искусств и почтовое отделение. Спустя три часа аварийная бригада устранила повреждение и подача услуги возобновилась. Напомним, 9 октября без отопления остались 270 жителей села Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Это произошло из-за того, что на улице Юбилейная, 2 прорвало трубу диаметром 76 миллиметров. Аварию устранили в течение 14 часов. Жители села Николо-Павловское под Нижним Тагилом остались без отопления

