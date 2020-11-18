Спорный приказ: Минобразования не согласно с ограничениями в тагильских детсадах

Напомним, в Нижнем Тагиле с 7 октября действует приказ Управления образования, согласно которому отсутствующие в течение одного дня дети должны предоставлять справки о своем здоровье. Кроме того, сотрудники дошкольного учреждения при отсутствии ребенка без уважительной причины должны незамедлительно выяснить причину. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области считают, что приказ не противоречит нормам законодательства и Управление образования имеет право не согласовывать с ведомством такие решения.