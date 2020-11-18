Спорный приказ: Минобразования не согласно с ограничениями в тагильских детсадах

Спорный приказ: Минобразования не согласно с ограничениями в тагильских детсадах

Сегодня, 18:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Требование справки о здоровье ребенка в детских садах Нижнего Тагила при отсутствии в течение одного дня признано недействительным. Об этом сообщается в ответе Министерства образования на запрос активистки Надежды Журавлевой.

По словам общественницы, в Министерство образования Свердловской области было направлено обращение с просьбой разъяснить законность приказа № 900, изданного Управлением образования Нижнего Тагила.

В частности, активистов интересовал пункт о том, что при отсутствии в течение одного дня в детском саду ребенок должен предоставить справку о своем здоровье.

В ответе Министерства образования сказано, что принимаемые нормативные документы не могут ухудшать положение учащихся и должны быть отменены.

Норм локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией,отмечается в документе.

Ответ от Министерства образования
Photo:страница Надежды Журавлевой во "Вконтакте"

Напомним, в Нижнем Тагиле с 7 октября действует приказ Управления образования, согласно которому отсутствующие в течение одного дня дети должны предоставлять справки о своем здоровье. Кроме того, сотрудники дошкольного учреждения при отсутствии ребенка без уважительной причины должны незамедлительно выяснить причину. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области считают, что приказ не противоречит нормам законодательства и Управление образования имеет право не согласовывать с ведомством такие решения.

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