Спорный приказ: Минобразования не согласно с ограничениями в тагильских детсадах

Требование справки о здоровье ребенка в детских садах Нижнего Тагила при отсутствии в течение одного дня признано недействительным. Об этом сообщается в ответе Министерства образования на запрос активистки Надежды Журавлевой.

По словам общественницы, в Министерство образования Свердловской области было направлено обращение с просьбой разъяснить законность приказа № 900, изданного Управлением образования Нижнего Тагила. В частности, активистов интересовал пункт о том, что при отсутствии в течение одного дня в детском саду ребенок должен предоставить справку о своем здоровье. В ответе Министерства образования сказано, что принимаемые нормативные документы не могут ухудшать положение учащихся и должны быть отменены. Норм локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией,отмечается в документе. Ответ от Министерства образования Photo: страница Надежды Журавлевой во "Вконтакте" Напомним, в Нижнем Тагиле с 7 октября действует приказ Управления образования, согласно которому отсутствующие в течение одного дня дети должны предоставлять справки о своем здоровье. Кроме того, сотрудники дошкольного учреждения при отсутствии ребенка без уважительной причины должны незамедлительно выяснить причину. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области считают, что приказ не противоречит нормам законодательства и Управление образования имеет право не согласовывать с ведомством такие решения. Роспотребнадзор пояснил ужесточение «антиковидного» режима в тагильских детсадах

