Стало известно новое место работы экс-полпреда президента в УрФО Николая Цуканова

Напомним, Цуканов был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным 9 ноября. По мнению экспертов, это решение главы государства было ожидаемым, так как во время нахождения на своем посту полпред не смог решить ряд конфликтов в округе. Политолог Антон Бондарь назвал две возможные причины — Цуканов не смог урегулировать конфликт между властями и жителями в Екатеринбурге из-за строительства на территории сквера у Театра драмы, а также ему не удалось нивелировать ситуацию с распространением коронавируса в Свердловской области.