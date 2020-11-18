Стало известно новое место работы экс-полпреда президента в УрФО Николая Цуканова

Стало известно новое место работы экс-полпреда президента в УрФО Николая Цуканова

Сегодня, 13:06ОбществоPhoto: официальный сайт Кремля
Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов получил новую должность.

Он назначен старшим вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

Напомним, Цуканов был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным 9 ноября. По мнению экспертов, это решение главы государства было ожидаемым, так как во время нахождения на своем посту полпред не смог решить ряд конфликтов в округе. Политолог Антон Бондарь назвал две возможные причины — Цуканов не смог урегулировать конфликт между властями и жителями в Екатеринбурге из-за строительства на территории сквера у Театра драмы, а также ему не удалось нивелировать ситуацию с распространением коронавируса в Свердловской области.

Я считаю, что касается Цуканова, в целом по региону были проблемы, много элитарных конфликтов было. И вообще были вопросы. Поэтому отставка Цуканова была ожидаема, поделился своим мнением с TagilCity.ru директор центра политического анализа Павел Данилин.

Related news:
назначениедолжностьНиколай Цуканов
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы