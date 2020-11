Стало известно новое место работы экс-полпреда президента в УрФО Николая Цуканова

Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов получил новую должность.

Он назначен старшим вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства. Напомним, Цуканов был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным 9 ноября. По мнению экспертов, это решение главы государства было ожидаемым, так как во время нахождения на своем посту полпред не смог решить ряд конфликтов в округе. Политолог Антон Бондарь назвал две возможные причины — Цуканов не смог урегулировать конфликт между властями и жителями в Екатеринбурге из-за строительства на территории сквера у Театра драмы, а также ему не удалось нивелировать ситуацию с распространением коронавируса в Свердловской области. Я считаю, что касается Цуканова, в целом по региону были проблемы, много элитарных конфликтов было. И вообще были вопросы. Поэтому отставка Цуканова была ожидаема, поделился своим мнением с TagilCity.ru директор центра политического анализа Павел Данилин. «Уедет с легким сердцем»: эксперты прокомментировали отставку полпреда Цуканова

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter