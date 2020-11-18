Стало известно о попытке суицида матери обвиняемого в убийстве девочки в Асбесте

Об этом порталу E1 рассказал один из родных женщины, который вызвал для нее скорую помощь. По его словам, женщина перестала отвечать на звонки, а потому родственники решили навестить ее. Они обнаружили женщину в тяжелом состоянии и вызвали скорую помощь.