Стало известно о попытке суицида матери обвиняемого в убийстве девочки в Асбесте

Мама обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Асбесте пыталась покончить с собой.

Об этом порталу E1 рассказал один из родных женщины, который вызвал для нее скорую помощь. По его словам, женщина перестала отвечать на звонки, а потому родственники решили навестить ее. Они обнаружили женщину в тяжелом состоянии и вызвали скорую помощь. Мужчина также рассказал, что угрозы в адрес семьи не поступают, но почтовые ящики уже начали ломать. Напомним, в Асбесте 15 ноября был задержан подозреваемый в исчезновении 11-летней девочки. Мужчина признался, что убил несовершеннолетнюю. Он пригласил ее к себе домой 12 ноября, встретив на улице, после чего изнасиловал и задушил. Городской суд Асбеста заключил 40-летнего мужчину под стражу до 12 января 2021 года. Обвиняемого в убийстве девочки в Асбесте отправили в СИЗО

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter