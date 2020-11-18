Стало известно о попытке суицида матери обвиняемого в убийстве девочки в Асбесте

Стало известно о попытке суицида матери обвиняемого в убийстве девочки в Асбесте

Сегодня, 17:39ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Мама обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Асбесте пыталась покончить с собой.

Об этом порталу E1 рассказал один из родных женщины, который вызвал для нее скорую помощь. По его словам, женщина перестала отвечать на звонки, а потому родственники решили навестить ее. Они обнаружили женщину в тяжелом состоянии и вызвали скорую помощь.

Мужчина также рассказал, что угрозы в адрес семьи не поступают, но почтовые ящики уже начали ломать.

Напомним, в Асбесте 15 ноября был задержан подозреваемый в исчезновении 11-летней девочки. Мужчина признался, что убил несовершеннолетнюю. Он пригласил ее к себе домой 12 ноября, встретив на улице, после чего изнасиловал и задушил. Городской суд Асбеста заключил 40-летнего мужчину под стражу до 12 января 2021 года.

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