В 2020 году Свердловскую область посетило в 2,5 раза больше гостей, чем годом ранее

Ранее для подсчёта туристов мы использовали стандартный подход: количество ночевок в гостиницах, базах отдыха, санаториях. Но, этим летом большинство официальных мест размещения не работали в течение нескольких месяцев. Да и раньше из поля нашего зрения выпадали такие категории гостей, как экстремальные туристы, идущие на перевал Дятлова или сплавляющиеся по р. Чусовой, а также гости, приезжающие в регион на автобусах в рамках «тура выходного дня», или бронирующие жильё в частном секторе. С коллегами из регионов мы регулярно обсуждаем новые варианты учета гостей. И приходим к мнению, что имеющийся уровень развития информационных технологий позволяет нам значительно пересмотреть подходы к расчёту турпотоков,считает директор ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» Эльмира Туканова.