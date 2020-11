В 2020 году Свердловскую область посетило в 2,5 раза больше гостей, чем годом ранее

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала более чем двукратный рост людей, посетивших в нынешнем году Свердловскую область. Компания проанализировала обезличенные данные с помощью инструментов Big Data.

При анализе данных о перемещении людей учитывались иногородние гости, находившиеся на территории Свердловской области более 24 часов в течение одной регистрации с мая по сентябрь. Полученные цифры были сопоставлены с аналогичными данными 2019 года. Поток внутренних туристов вырос на 140% Лидерами по числу посещений Свердловской области стали жители регионов-соседей. Эти же регионы показали и самый значительный рост в сравнении с прошлым годом. А вот столичных гостей этим летом на Урале было значительно меньше, чем год назад. Так, число гостей из Челябинской области увеличилось со 160 тысяч человек почти до 496 тысяч человек, из Пермского края — со 103 тысяч до 473 тысячи человек, из ХМАО с 90 тысяч до 438 тысяч человек, положительную динамику продемонстрировали также гости абоненты из Тюменской области, ЯНАО, Курганской области, Башкортостана, Удмуртской республики и Краснодарского края. При этом, количество регистраций в сети МТС Свердловской области из Москвы и Московской области сократилось со 104,3 тысяч до 86 тысяч человек, Санкт-Петербурга и Ленинградской областей с 43,8 тысяч до 33,8 тысяч человек. Снижение числа гостей из Москвы и Санкт-Петербурга может объяснятся сокращением количества служебных командировок во всех отраслях экономики, а также отменой и переводом в онлайн-формат ряда знаковых деловых и спортивных форумов, таких как ИННОПРОМ или марафон «Европа-Азия». Но интерес кубанцев к Среднему Уралу, возросший этим летом на 165%, ещё требует поиска объяснений. Заказанные ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» данные о перемещении абонентов сотовой связи станут новым инструментом при выработке региональной стратегии гостеприимства. 2020-й стал годом серьёзных изменений в повседневном укладе и привычках жителей городов – в выборе способов покупок, маршрутов передвижения и видах транспорта, в организации работы и досуга. Традиционные статистические и маркетологические методы исследований в этом году потеряли свою актуальность. Так если посмотреть на загруженность гостиниц этим летом, может создаться впечатление, что люди вообще перестали куда-либо ездить, кроме черноморского побережья. Но, большие данные говорят об обратном – спрос на внутренний туризм на Урале этим летом, по крайней мере среди наших абонентов, вырос в разы,рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. Ранее для подсчёта туристов мы использовали стандартный подход: количество ночевок в гостиницах, базах отдыха, санаториях. Но, этим летом большинство официальных мест размещения не работали в течение нескольких месяцев. Да и раньше из поля нашего зрения выпадали такие категории гостей, как экстремальные туристы, идущие на перевал Дятлова или сплавляющиеся по р. Чусовой, а также гости, приезжающие в регион на автобусах в рамках «тура выходного дня», или бронирующие жильё в частном секторе. С коллегами из регионов мы регулярно обсуждаем новые варианты учета гостей. И приходим к мнению, что имеющийся уровень развития информационных технологий позволяет нам значительно пересмотреть подходы к расчёту турпотоков,считает директор ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» Эльмира Туканова.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter