В Екатеринбурге из-за COVID-19 перенесли суд делу об убийстве Яны Смирновой

В Екатеринбурге из-за COVID-19 перенесли суд делу об убийстве Яны Смирновой

Сегодня, 16:37ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
9 ноября в Екатеринбурге должно было пройти слушание дела об убийстве 19-летней Яны Смирновой. Его перенесли из-за коронавируса.

В пресс-службе суда Чкаловского района сообщили E1, что из-за «ковидного» карантина обвиняемого невозможно доставить в суд. Его арест продлен до 21 апрела 2021 года.

В ГУФСИН информацию подтвердили и добавили, что подозреваемый находится в СИЗО №1. Его отвезут на суд позже.

Напомним, в убийстве 19-летней Яны Смирновой обвиняется работник шиномонтажа Лочинбек Низомидинов. Предполагается, что преступление он совершил на почве ревности в здании автомойки на улице Щорса в Екатеринбурге. Сначала он несколько раз ударил девушку в бедро, а затем задушил. Тело спрятал на обочине дороги в Белоярском городском округе.

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