В Екатеринбурге из-за COVID-19 перенесли суд делу об убийстве Яны Смирновой

Напомним, в убийстве 19-летней Яны Смирновой обвиняется работник шиномонтажа Лочинбек Низомидинов. Предполагается, что преступление он совершил на почве ревности в здании автомойки на улице Щорса в Екатеринбурге. Сначала он несколько раз ударил девушку в бедро, а затем задушил. Тело спрятал на обочине дороги в Белоярском городском округе.