В Екатеринбурге из-за COVID-19 перенесли суд делу об убийстве Яны Смирновой

9 ноября в Екатеринбурге должно было пройти слушание дела об убийстве 19-летней Яны Смирновой. Его перенесли из-за коронавируса.

В пресс-службе суда Чкаловского района сообщили E1, что из-за «ковидного» карантина обвиняемого невозможно доставить в суд. Его арест продлен до 21 апрела 2021 года. В ГУФСИН информацию подтвердили и добавили, что подозреваемый находится в СИЗО №1. Его отвезут на суд позже. Напомним, в убийстве 19-летней Яны Смирновой обвиняется работник шиномонтажа Лочинбек Низомидинов. Предполагается, что преступление он совершил на почве ревности в здании автомойки на улице Щорса в Екатеринбурге. Сначала он несколько раз ударил девушку в бедро, а затем задушил. Тело спрятал на обочине дороги в Белоярском городском округе. В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в убийстве 19-летней Яны Смирновой

