В Екатеринбурге от коронавируса скончался врач Саматов, который проработал в скорой помощи много лет.

65-летний доктор работал на 15-й подстанции скорой помощи. Его коллеги рассказали порталу Е1, что врач много лет работал на подстанции № 14. Затем он перешел на подстанцию № 15, которую в апреле перевели на работу с COVID-19. Напомним, в начале ноября от коронавируса в возрасте 71 года скончался врач-гинеколог из 354-го военного клинического госпиталя Николай Красовский, который проработал там 26 лет. В Екатеринбурге скончался заразившийся COVID-19 врач военного госпиталя

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter