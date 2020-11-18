В Нижнем Тагиле нашелся пропавший неделю назад Андрей Шнитко

45-летний Шнитко ушел за продуктами 11 ноября в районе Красного Камня и не вернулся домой.
В полиции рассказали, что он склонен к употреблению алкоголя. Для розыска пропавшего просматривали камеры видеонаблюдений.
Андрей Шнитко накануне вернулся домой, сотрудникам полиции пояснил, что все это время был в гостях,сообщили TagilCity.ru в МВД.
Напомним, в Асбесте была найдена мертвой 11-летняя школьница, ее изнасиловал и задушил 40-летний ранее неоднократно судимый Артем Осипов. Он дал признательные показания.