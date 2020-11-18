В Нижнем Тагиле нашелся пропавший неделю назад Андрей Шнитко

В Нижнем Тагиле нашелся пропавший неделю назад Андрей Шнитко

Сегодня, 13:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле домой вернулся пропавший Андрей Шнитко, об этом сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

45-летний Шнитко ушел за продуктами 11 ноября в районе Красного Камня и не вернулся домой.

В полиции рассказали, что он склонен к употреблению алкоголя. Для розыска пропавшего просматривали камеры видеонаблюдений.

Андрей Шнитко накануне вернулся домой, сотрудникам полиции пояснил, что все это время был в гостях,сообщили TagilCity.ru в МВД.

Напомним, в Асбесте была найдена мертвой 11-летняя школьница, ее изнасиловал и задушил 40-летний ранее неоднократно судимый Артем Осипов. Он дал признательные показания.

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