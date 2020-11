В Нижнем Тагиле нашелся пропавший неделю назад Андрей Шнитко

В Нижнем Тагиле домой вернулся пропавший Андрей Шнитко, об этом сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

45-летний Шнитко ушел за продуктами 11 ноября в районе Красного Камня и не вернулся домой. В полиции рассказали, что он склонен к употреблению алкоголя. Для розыска пропавшего просматривали камеры видеонаблюдений. Андрей Шнитко накануне вернулся домой, сотрудникам полиции пояснил, что все это время был в гостях,сообщили TagilCity.ru в МВД.

