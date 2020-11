В поселке свердловских губернаторов продают двухэтажную виллу за 25 млн рублей

В Свердловской области в поселке Малый Исток выставлен на продажу двухэтажный коттедж с баней и бассейном. Там находятся дачи некоторых членов правительства региона.

В объявлении, расположенном на сайте N1.RU, предлагают купить «уютный, шикарный дом, расположенный в Октябрьском районе Екатеринбурга». В объявлении указано, что площадь всех помещений составляет 350 квадратных метров на придомовом участке в 10 соток. В коттедже шесть комнат с теплыми полами и высокими потолками. Рядом находятся баня с бассейном, а также гараж. Отмечается, что во внутренней отделке использованы высококачественные материалы от европейских производителей. Водоснабжение на участке автономное, коттедж продается вместе с мебелью и отделкой. Стоимость недвижимости составляет 25 миллионов рублей. Напомним, в Екатеринбурге продают здание-памятник бывшего «Коляды-театра» за 11,1 миллиона рублей. В Екатеринбурге продают здание-памятник бывшего «Коляды-театра»

