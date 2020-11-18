В поселке свердловских губернаторов продают двухэтажную виллу за 25 млн рублей

В объявлении, расположенном на сайте N1.RU, предлагают купить «уютный, шикарный дом, расположенный в Октябрьском районе Екатеринбурга».
В объявлении указано, что площадь всех помещений составляет 350 квадратных метров на придомовом участке в 10 соток. В коттедже шесть комнат с теплыми полами и высокими потолками. Рядом находятся баня с бассейном, а также гараж.
Отмечается, что во внутренней отделке использованы высококачественные материалы от европейских производителей. Водоснабжение на участке автономное, коттедж продается вместе с мебелью и отделкой.
Стоимость недвижимости составляет 25 миллионов рублей.
Напомним, в Екатеринбурге продают здание-памятник бывшего «Коляды-театра» за 11,1 миллиона рублей.