В поселке свердловских губернаторов продают двухэтажную виллу за 25 млн рублей

В поселке свердловских губернаторов продают двухэтажную виллу за 25 млн рублей

Сегодня, 15:19ОбществоPhoto: объявление на сайте N1
В Свердловской области в поселке Малый Исток выставлен на продажу двухэтажный коттедж с баней и бассейном. Там находятся дачи некоторых членов правительства региона.

В объявлении, расположенном на сайте N1.RU, предлагают купить «уютный, шикарный дом, расположенный в Октябрьском районе Екатеринбурга».

В объявлении указано, что площадь всех помещений составляет 350 квадратных метров на придомовом участке в 10 соток. В коттедже шесть комнат с теплыми полами и высокими потолками. Рядом находятся баня с бассейном, а также гараж.

Отмечается, что во внутренней отделке использованы высококачественные материалы от европейских производителей. Водоснабжение на участке автономное, коттедж продается вместе с мебелью и отделкой.

Стоимость недвижимости составляет 25 миллионов рублей.

Напомним, в Екатеринбурге продают здание-памятник бывшего «Коляды-театра» за 11,1 миллиона рублей.

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