В Свердловской области на официантов наденут защитные экраны

Рестораторы из Екатеринбурга хотели добиться от министерства АПК конкретных требований по установке экранов. Но они получили ответ, который вызывает еще больше вопросов. Теперь владельцы кафе должны будут приобретать лицевые щитки для персонала в случаях отсутствия технической возможности установки защитных экранов на рабочих местах.