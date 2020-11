В Свердловской области на официантов наденут защитные экраны

Согласно требованиям указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на обслуживающем персонале в ресторанах должны быть индивидуальные защитные экраны.

Рестораторы из Екатеринбурга хотели добиться от министерства АПК конкретных требований по установке экранов. Но они получили ответ, который вызывает еще больше вопросов. Теперь владельцы кафе должны будут приобретать лицевые щитки для персонала в случаях отсутствия технической возможности установки защитных экранов на рабочих местах. Вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарев рассказал, что эти меры вызвали новые вопросы. Он сказал, что одним из пунктов соблюдения мер безопасности от Роспотребнадзора была установка бактерицидных рециркуляторов и проветривание помещения. Как соблюдать циркуляцию воздуха, которую от нас требовали, с перегородками? После того как человек ушел, мы можем продезинфицировать стол, экран, но не воздух,рассказал Пономарев «Европейско-азиатским новостям». В документе также указано, что требований к размерам и материалам перегородок нет. Пономарев сказал, что Куйвашев в своем Instagram выложил фото из ресторана с тканевыми шторами. Если посетитель чихнет на эту штору, ее нужно сразу же снимать? И нужно ли стирать шторы после каждого посетителя,комментирует Пономарев. Он отмечает, что щитки на официантах при масочном режиме создадут дополнительную нагрузку. Также неизвестна судьба новогодних корпоративов. Рестораторы не знают, как проводить их с защитными экранами. Пономарев сказал, что им предлагается расставлять стулья на полтора метра дуг от друга и «делать вечера с отдельными столами в формате „голубого огонька“». Напомним, стало известно, что владельцев транспортных парков в Екатеринбурге обяжут устанавливать «антиковидные» экраны в автобусах. Это коснется машин средней и малой вместимости. В автобусах Екатеринбурга появятся «антиковидные» перегородки

