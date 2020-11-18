В Свердловской области стало освобождаться больше коек для больных COVID-19

В Свердловской области стало освобождаться больше коек для больных COVID-19

Сегодня, 16:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В больницах Свердловской области стало больше свободных коек для больных коронавирусом, об этом рассказал на брифинге вице-губернатор региона Павел Креков.

Он заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Свердловской области изменилась в лучшую сторону, она стабилизировалась. Это видно по фактору поступления пациентов в больницы.

На протяжении последних трех дней количество поступивших меньше, чем количество выбывших,сказал Креков.

Замгубернатора пояснил, что в регионе нет дефицита коек, а со следующей недели планируют возвратить плановую помощь пациентам. Он отметил, что в городах, в которых серьезно соблюдают масочный режим, заболеваемость коронавирусом ниже.

Основания для осторожного оптимизма есть. Мы все правильно делаем,сказал вице-губернатор.

Он добавил, что сейчас дозвониться в поликлиники стало проще, потому что к работе в колл-центрах присоединились 400 волонтеров.

Напомним, в Свердловской области сегодня зафиксирован абсолютный рекорд по заболеваемостью коронавирусом за сутки с начала пандемии. С 17 по 18 ноября в регионе выявили 358 случаев заболевания инфекцией.

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