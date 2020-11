В Уральском медуниверситете опровергли принуждение студентов к работе с COVID-19

В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) заявили, что студентов на работу с коронавирусными больными не отправляют.

Как пишет издание Znak, министерство здравоохранения направило письмо в ВУЗ, согласно которому в условиях пандемии учащихся направляют для прохождения практики в больницы города за исключением медучреждений, которых оказывают медпомощь больным коронавирусом. УГМУ будет следовать рекомендациям Минздрава и отправит работать студентов туда, где на лечении инфекции не специализируются. В письме сказано, что трудоустроенные в медорганизациях студенты могут проходить практику там же, в том числе в условиях COVID-19. По лечению коронавируса для будущих врачей будет проведен 36-часовой курс по лечению инфекции. Напомним, 17 ноября одним из студентов был опубликован приказ в социальных сетях, согласно которому студенты шестого курса направляются на практику в больницы, в том числе и те, где лечат коронавирус. Креков ответил на жалобы студентов-медиков из-за работы с больными коронавирусом

