В Уральском медуниверситете опровергли принуждение студентов к работе с COVID-19

В Уральском медуниверситете опровергли принуждение студентов к работе с COVID-19

Сегодня, 18:11ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) заявили, что студентов на работу с коронавирусными больными не отправляют.

Как пишет издание Znak, министерство здравоохранения направило письмо в ВУЗ, согласно которому в условиях пандемии учащихся направляют для прохождения практики в больницы города за исключением медучреждений, которых оказывают медпомощь больным коронавирусом.

УГМУ будет следовать рекомендациям Минздрава и отправит работать студентов туда, где на лечении инфекции не специализируются.

В письме сказано, что трудоустроенные в медорганизациях студенты могут проходить практику там же, в том числе в условиях COVID-19.

По лечению коронавируса для будущих врачей будет проведен 36-часовой курс по лечению инфекции.

Напомним, 17 ноября одним из студентов был опубликован приказ в социальных сетях, согласно которому студенты шестого курса направляются на практику в больницы, в том числе и те, где лечат коронавирус.

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