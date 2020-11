В уральском медуниверситете ответили на жалобы студентов о работе ковидных больницах

Декан лечебно-профилактического факультета Уральского государственного медуниверситета (УГМУ) Сергей Чернядьев ответил на жалобы студентов, что они будут проходить практику в больницах для больных коронавирусом.

Как пояснил декан E1, студентам предстоит пройти именно врачебную практику. При этом, если они будут работать в «красной зоне» медсестрой или медбратом в регистратуре, то засчитана такая практика не будет. Также учащимся не придется ездить на вызовы к «ковидным» больным, брать у них анализы или работать в колл-центрах больницы. Чернядьев отметил, что по поводу «красной зоны» будут еще решать вопрос. Могут ли студенты после работы в «красной зоне» пойти «в мир». Насчет этого рекомендации у Роспотребнадзора поменялись. И если можно будет, мы вычтем те часы, которые они работают в «красной зоне», сказал он. В остальное время, отметил Чернядьев, студенты будут практиковаться. Также декан прокомментировал жалобы студентов на то, что им не будут оплачивать работу с больными коронавирусом. Он пояснил, что при устраиваться на работу можно вне учебного плана. Напомним, ранее стало известно, что университет издал приказ, согласно которому учащиеся шестого курса факультета лечебного дела будут направлены на практику в больницы для работы с коронавирусными больными. На Урале студенты-медики пожаловались на работу в «ковидных» госпиталях

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter