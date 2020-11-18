В уральском медуниверситете ответили на жалобы студентов о работе ковидных больницах

Как пояснил декан E1, студентам предстоит пройти именно врачебную практику. При этом, если они будут работать в «красной зоне» медсестрой или медбратом в регистратуре, то засчитана такая практика не будет. Также учащимся не придется ездить на вызовы к «ковидным» больным, брать у них анализы или работать в колл-центрах больницы.