Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в регионах России

Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в регионах России

Сегодня, 15:36ОбществоPhoto: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с членами правительства по вопросам борьбы с COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РИА-новости» сообщают, что по словам Пескова, встреча будет проведена в середине дня в режиме видеоконференции.

Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой — о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации и в целом,сказал Песков.

Он уточнил, что при этом с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, так как он является куратором в сфере производства лекарств, а также руководитель исполкома общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

По словам Пескова, акцент будет сделан на положение дел с коронавирусом в регионах России.

Напомним, сегодня в России зафиксирован новый рекорд по смертности от COVID-19 за сутки с начала пандемии. С 17 по 18 ноября от инфекции скончались 456 человек, всего оперштаб сообщает о 34 387 летальных случаях.

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