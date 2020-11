Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в регионах России

Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с членами правительства по вопросам борьбы с COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РИА-новости» сообщают, что по словам Пескова, встреча будет проведена в середине дня в режиме видеоконференции. Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой — о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации и в целом,сказал Песков. Он уточнил, что при этом с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, так как он является куратором в сфере производства лекарств, а также руководитель исполкома общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов. По словам Пескова, акцент будет сделан на положение дел с коронавирусом в регионах России. Напомним, сегодня в России зафиксирован новый рекорд по смертности от COVID-19 за сутки с начала пандемии. С 17 по 18 ноября от инфекции скончались 456 человек, всего оперштаб сообщает о 34 387 летальных случаях. В России устновлен новый рекорд по смертности за сутки с начала пандемии

