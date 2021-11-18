Чиновник отказался комментировать работу подчиненных на его квартире в Тагиле

Директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» в Нижнем Тагиле Борис Моров отказался комментировать слова экс-начальника АХО Андрея Колесниченко. Бывший сотрудник заявлял, что директор направлял подчиненных работать на его квартире и оплачивал их услуги из фонда организации.

На запрос редакции TagilCity.ru Борис Моров ответил, что отказывается от комментариев. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства» не намерено комментировать материал, основанный на субъективной информации, предоставленной бывшим сотрудником учреждения А. П. Колесниченко. Редакция TagilCity.ru в запросе в СЗГХ хотела получить подтверждение или опровержение фактов, ранее озвученных сотрудниками организации. Напомним, на директора МКУ Бориса Морова впервые пожаловались в прокуратуру и СМИ водители «Службы заказчика городского хозяйства». Они заявили, что начальник лишил их 20% премии из-за разговора о выборах. На что Борис Моров ответил, что причиной стала заносчивость сотрудников. Бывший начальник АХО «Службы заказчика городского хозяйства» Андрей Колесниченко рассказал редакции TagilCity.ru, что уволился из-за выполнения обязанностей, не входящих в компетенцию начальника АХО. Доплаты за выполненные работы, с его слов, директор МКУ производил из фонда муниципального учреждения. Позже уборщица «Службы заказчика городского хозяйства» подтвердила, что до сих пор каждую неделю по субботам прибирает квартиру начальника, однако Борис Моров перестал ей за это доплачивать. Зарплата женщины составляет 14 тысяч рублей. Ремонт и уборка квартиры: чиновник в Тагиле использовал сотрудников для личных целей

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