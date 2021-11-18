Десятки уральских антипрививочников оккупировали ТРЦ «Гранат» в Екатеринбурге

Несколько десятков свердловских антиваксеров требуют отмены масочного режима и QR-кодов. Чтобы донести свою позицию до властей региона, они оккупировали входные группы торгового центра «Гранат» в Екатеринбурге.

На несанкционированную акцию протеста к ТРЦ «Гранат» в Екатеринбурге прибыли сотрудники Росгвардии. Протестующие против масочного режима и QR-кодов устроили несколько стычек с охраной, сообщает E1 со ссылкой на сотрудников торгового центра. Активисты-антиваксеры требовали свободного прохода в ТРЦ без масок, на что охрана им заявила о действующем указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Однако противники вакцинирования ссылались на Конституцию России, по их мнению, ограничения ущемляют гражданские права. Приехавшие сотрудники Росгвардии успокоили протестантов и вывели всех из здания. Со слов начальника смены охраны, протестующих было не меньше 15 человек, все они рассредоточились по входным группам ТРЦ. Среди них явно выделялся «организатор в вязаной шапочке».

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