Историю с избиением собаки битой в Новоуральске проверила полиция

Историю с избиением собаки битой в Новоуральске проверили полицейские. В результате факт насилия над животным не нашел своего подтверждения.

Мужчина, которого обвинили в избиении, работает электромонтером и охотится. собака породы курцхаар была приобретена им в 2013 году у официальных заводчиков для охоты на дичь. Пес дрессированный, у него есть награды за участие в выставках, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что мужчина не расставался со своим питомцем и не бил его. Сам момент, который был принят за избиение, Горелых объяснил тем, что хозяин отбивал скрученным полиэтиленовым мешком наледь на багажнике. При этом собака лаяла и визжала, что со стороны, могло действительно показаться избиением. Животное было осмотрено в ветеринарной клинике, никаких травм у него нет. Мужчина избил собаку бейсбольной битой на улице в Новоуральске

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