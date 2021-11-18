На иск об отмене QR-кодов ответил Евгений Куйвашев

На коллективный иск с требованием об отмене QR-кодов в Свердловской области ответил губернатор Евгений Куйвашев и его представитель Кострицкий.

Данные меры, по мнению губернатора, не нарушают права и свободы человека, когда речь заходит о ЧС (пандемии), которая может угрожать жизни людей, сообщается в документе с возражениями на иск. По словам представителя губернатора, Конституционный суд РФ указывает, что при необходимости защиты жизни и здоровья граждан во время ЧС, угрозе их возникновения, эпидемий, ликвидации их последствий, предполагается принятие таких правовых актов, которые допускают ограничение прав и свобод человека, в том числе и свободы передвижения, при условии, что это соответствует поставленным целям, соразмерности и пропорциональности. Введение ограничений, вызванных уникальным (экстраординарным) характером ситуации распространения нового опасного заболевания, является обоснованным и направленным на соблюдение баланса личных и общественных интересов с целью обеспечения санитарно-экологического благополучия населения в условиях, когда ранее принятые более мягкие меры не привели к улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки,отмечает представитель губернатора. Кроме того, Евгений Куйвашев уверен, что использование QR-кодов не может быть дискриминационным, так как система действует независимо от того, какого человек пола, национальности, происхождения и так далее. Обусловлено введение QR-кодов исключительно ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Кроме того, граждане имеют равный доступ к вакцинации и получению кодов, пишет ИА «Новый День». Также вакцинация не требуется в случае перенесенного заболевания не более 6 месяцев назад или медотвода. Поэтому, представитель главы региона считает, что указ соответствует закону и не нарушает права и интересы граждан. Соответственно он не может быть признан недействующим. Напомним, юрист Иван Волков обратился в Свердловский областной суд с иском об отмене QR-кодов. По его мнению, такая система является сегрегационной, дискриминационной и ограничивающей конституционные права людей. Уральские юристы подали в суд иск против введения QR-кодов

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