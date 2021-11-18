На получение государственной награды выдвинута многодетная семья из Нижнего Тагила

На получение государственной награды выдвинута многодетная семья из Нижнего Тагила
На получение государственной награды выдвинута многодетная семья из Нижнего Тагила
Сегодня, 22:49ОбществоФото: 1MI
Заседание комиссии, на котором рассматривались кандидатуры для представления к награждению медалью ордена «Родительская слава» в 2021 году, состоялось в администрации Нижнего Тагила.

Медаль была утверждена президентом РФ в 2010 году. Она присуждается родителям или усыновителям, которые воспитывают четырех или более детей. Тагильские предприятия и организации тоже подготовили ходатайства о награждении семей своих работников.

Выбранные семьи придерживаются активной жизненной позиции, помогают нуждающимся. Также родители воспитывают в детях ответственность, уважение к окружающим и патриотизм, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Такие дети хорошо учатся, часто побеждают в олимпиадах и различных конкурсах.

О том, что на данную государственную награду тагильчане выдвигаются впервые, заявил исполняющий обязанности главы города, первый заместитель главы администрации Вячеслав Горячкин. В результате была выбрана одна семья, которая и отправится на областной этап конкурса.

Отмечается, что на данный момент в Нижнем Тагиле 3,8 тысячи многодетных семей. В них воспитывается 12,9 тысячи детей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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