На получение государственной награды выдвинута многодетная семья из Нижнего Тагила

Заседание комиссии, на котором рассматривались кандидатуры для представления к награждению медалью ордена «Родительская слава» в 2021 году, состоялось в администрации Нижнего Тагила.

Медаль была утверждена президентом РФ в 2010 году. Она присуждается родителям или усыновителям, которые воспитывают четырех или более детей. Тагильские предприятия и организации тоже подготовили ходатайства о награждении семей своих работников. Выбранные семьи придерживаются активной жизненной позиции, помогают нуждающимся. Также родители воспитывают в детях ответственность, уважение к окружающим и патриотизм, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Такие дети хорошо учатся, часто побеждают в олимпиадах и различных конкурсах. О том, что на данную государственную награду тагильчане выдвигаются впервые, заявил исполняющий обязанности главы города, первый заместитель главы администрации Вячеслав Горячкин. В результате была выбрана одна семья, которая и отправится на областной этап конкурса. Отмечается, что на данный момент в Нижнем Тагиле 3,8 тысячи многодетных семей. В них воспитывается 12,9 тысячи детей.

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