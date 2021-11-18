Новогодний марафон по переработке старых вещей стартует в Нижнем Тагиле Новогодний апсайклинг-марафон стартует в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле. Организатором выступает ООО «Рифей».

Апсайклинг представляет собой творческую переработку вещей. С 2019 года известные производители одежды поддерживают художников, которые создают новые коллекции из старых вещей. Главной целью апсайклинга является защита экологии и уход от перепроизводства, пояснили в компании «Рифей». Теперь марафон стартует в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле. С 1 по 15 декабря в социальных сетях компания будет публиковать фото новогодних украшений и костюмов, которые сделаны из бывших в употреблении вещей. Победителями конкурса станут те, кто наберет большее количество голосов от пользователей и экспертов. Участником марафона может стать любой желающий. Для этого нужно выложить фото новогодних украшений в любой социальной сети и пометить хэштегом #апсайклингмарафон или прислать изображение на страницы компании. Жюри даст работам оценку на оригинальность и практичность, а также количество использованных вещей. Работы уже принимаются от участников. Мастерить новогодние украшения из страниц журналов, обломков украшений и праздничной упаковки — это хорошая традиция, которая, я знаю, есть во многих семьях и детских учреждениях. Сфотографировать результаты своего труда и стать участником нашего апсайклинг-марафона могут все желающие. Таким образом все вместе мы сможем привлечь маленьких уральцев к теме экологии, пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

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