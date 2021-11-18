После падения с дивана малолетней дочери на тагильчанку заведено уголовное дело

После падения с дивана малолетней дочери на тагильчанку заведено уголовное дело
После падения с дивана малолетней дочери на тагильчанку заведено уголовное дело
Сегодня, 22:33ОбществоФото: 1MI
Уголовное дело заведено в отношении 30-летней матери из Нижнего Тагила, чья пятимесячная дочь упала с дивана и повредила голову. Теперь женщина подозревается в том, что причинила ребенку тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Тогда девочка в критическом состоянии была госпитализирована в больницу. Врачам удалось спасти ее жизнь. В результате уголовное дело было возбуждено в связи с документами судмедэкспертизы, но не из-за случившегося инцидента, сообщает «КП-Екатеринбург». На данный момент жительница Нижнего Тагила находится под подпиской о невыезде.

Напомним, 22 октября в Нижнем Тагиле на Старателе четырехлетний мальчик выпал с балкона. Мать оставила его с дедушкой, а сама ушла в гости в соседний подъезд распивать алкоголь. Пока дед был на кухне, мальчик встал на табуретку на балконе и упал оттуда.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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