Стал известен первый лауреат премии имени экс-министра АПК Дегтярева на Урале

Данная премия предназначена для специалистов, сумевших подготовить лучшие кадры в сфере сельского хозяйства. На своей личной странице в Instagram губернатор отметил, что он подумал наградить Шарову из-за любви к своему делу и детям. Данная награда вручается впервые.
В колледже женщина обучает студентов около тридцати лет. Также она вырастила шестерых детей, в это число входят и трое приемных. Сумма полученной премии составит 100 тысяч.
Напомним, о начале сбора заявок на «Зеленую премию» объявил российский экологический оператор. В рамках нового мероприятия РЭО будет продвигать идеи осознанного потребления ТКО. Номинанты будут награждаться в Москве. В конкурсе семь различных номинаций. Жюри будет оценивать участников по нескольким критериям, начиная от охвата и заканчивая масштабностью проектов.