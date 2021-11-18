Стал известен первый лауреат премии имени экс-министра АПК Дегтярева на Урале

Напомним, о начале сбора заявок на «Зеленую премию» объявил российский экологический оператор. В рамках нового мероприятия РЭО будет продвигать идеи осознанного потребления ТКО. Номинанты будут награждаться в Москве. В конкурсе семь различных номинаций. Жюри будет оценивать участников по нескольким критериям, начиная от охвата и заканчивая масштабностью проектов.